In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Hunderte von Gewalt betroffene Männer an ein bundesweites Hilfetelefon gewandt. Von April 2020 bis März 2021 gab es 1825 Kontakte, die per Anruf oder per E-Mail erfolgten, wie die zuständigen Ministerien der nordrhein-westfälischen und der bayerischen Landesregierung am Montag in Düsseldorf und München mitteilten. In zwei Dritteln der Fälle meldeten sich die Betroffenen selbst und in zehn Prozent waren es Bekannte oder Angehörige. In den restlichen Fällen nahmen Fachkräfte etwa von Beratungsstellen oder der Polizei den Kontakt auf.

Viele zwischen 31 und 50 Jahre alt

Den Angaben zufolge waren alle Altersgruppen ab 16 vertreten, wobei gut jeder zweite betroffene Mann zwischen 31 und 50 Jahre alt war. Selten meldeten sich junge Männer bis 25 oder ältere Männer ab 60.

Das Hilfetelefon mit Online-Beratung startete als deutschlandweit einmaliges Projekt im März 2020. Unter der Nummer (08 00) 1 23 99 00 können sich Männer melden, die unter häuslicher und sexualisierter Gewalt, Stalking oder Zwangsheirat leiden. Zusätzliche Informationen gibt es auf www.maennerhilfetelefon.de.