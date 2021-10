Mit dem Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen wird am 2. Dezember Mithu M. Sanyal ausgezeichnet. Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin hatte mit ihrem Roman „Identitti“ erst jüngst auf den Bestsellerlisten gestanden.

„Wirft sich in Debatten“

Die Jury begründete ihre Wahl folgendermaßen: „Mithu M. Sanyal wirft sich in die Debatten. Mit großer Souveränität, Originalität und Witz lotet sie in ihrem Romandebüt ,Identitti’ Konstrukte wie Identität, Sexualität und Rassismus aus. Sie hinterfragt etablierte kulturelle Muster und lässt ihre Figuren virtuos Theorie verhandeln. In ihrer kulturwissenschaftlichen Arbeit ,Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens’ analysiert sie, wie Geschlechterkategorien und Rassismus den Vergewaltigungsbegriff prägen.“

Die 50-jährige Mithu M. Sanyal gehört auch zu den fünf Finalisten im Rennen um den Deutschen Buchpreis, der am 19. Oktober vergeben wird. Sie ist 1971 als Tochter polnisch-indischer Eltern in Düsseldorf geboren worden, wo sie auch studiert und über die Kulturgeschichte des weiblichen Genitals promoviert hat.