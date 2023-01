Louis Klamroth, der neue Moderator der ARD-Talkshow „Hart aber fair“, soll seinen Arbeitgeber bei seinem Beziehungsstatus wohl etwas angeflunkert haben. Laut Medienberichten hatte der Moderator und Schauspieler den Sender wohl erst nach Zusage für den Job über seine Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer informiert. Demnach soll Klamroth die Frage nach möglichen Interessenskonflikten bei den Verhandlungen verneint haben. „Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema“, erklärte eine Sprecherin des Senders gegenüber der Bild-Zeitung.

Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Beziehung zwischen dem Moderator und der Klimaaktivistin aber nicht. Denn die ARD hat in ihren Bestimmungen klar geregelt, Dienstliches und Privates zu trennen. Bedeutet: Klamroths Partnerin wird nicht als Gast in der Sendung auftreten, so lange er sie moderiert. Sein Vertrag soll zunächst bis Ende 2023 laufen.