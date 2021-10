Gegen 6 Uhr hat ein Lkw beim Auffahren auf die A6 in Richtung Mannheim kurz nach der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau ein „Dixi-Klo“ verloren, das laut Polizei nur unzureichend auf der Ladefläche gesichert war. Das „Stille Örtchen“ stürzte in die Mitte der beiden Fahrstreifen. Insgesamt fünf Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder dem Hindernis ausweichen und kollidierten mit dem mobilen Klohäuschen. „Glück im Unglück hatten alle Beteiligten. Es entstand lediglich Sachschaden“, so die Polizei.