Bei einer Polizeikontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs auf der A61 auf dem Autobahnparkplatz „Auf dem Hahnen“ bei Flomersheim und Lambsheim haben Spezialisten der Polizei Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg sowie des Zolls und des Bundesamts für Logistik und Mobilität am Dienstag 85 Fahrzeuge – darunter Lastwagen, Tiertransporter und Gefahrguttransporter – überprüft. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kontrollierten die Beamten die Ausrüstung, Ladungssicherung und Genehmigungen sowie die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten. Dabei stellten sie mehr als 60 Verstöße fest, darunter waren 18 Fälle, bei denen Fahrer Sozialvorschriften missachtet hatten. Bei fünf Fahrzeugen war die Ladung schlecht gesichert. In sieben Fällen waren die Mängel so gravierend, dass den Lkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste.