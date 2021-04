Auf der B9 zwischen Rheinzabern und Jockgrim (Kreis Germersheim) ist in der Nacht auf Freitag um 1.30 Uhr ein Lastwagen mit Anhänger auf ein nach einem Unfall liegengebliebenes Auto geprallt. Laut Polizei kippte der Anhänger um und blockierte die Straße. In Fahrtrichtung Karlsruhe war die Strecke während der Bergungsarbeiten bis kurz vor 6 Uhr voll gesperrt. Die 33-jährige Autofahrerin war mit einem Reh zusammengestoßen. Ihr gelang es nicht mehr, den stark beschädigten und unbeleuchteten Wagen auf den Seitenstreifen zu fahren. Nachdem sie sich hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht hatte, sah ein 58-jähriger Lastwagenfahrer zu spät das Hindernis. Er blieb unverletzt. Die Frau wurde bei dem Wildunfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.