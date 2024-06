Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zieht sich von ihrem Amt zurück. Das teilte Dreyer am Nachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Nachfolger wird Sozial- und Transformationsminister Alexander Schweitzer (ebenfalls SPD). Schweitzer begleitete Dreyer zur Pressekonferenz und sprach selbst zu seiner neuen Aufgabe.

Über einen möglichen vorzeitigen Rückzug der 63-Jährigen wird schon lange spekuliert. Neben Schweitzer (50) wurden Innenminister Michael Ebling (SPD) und die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler für die Nachfolge gehandelt. In der rheinland-pfälzischen SPD hat der 50-jährige Pfälzer einen großen Rückhalt. Dreyer steht seit 2013 an der Spitze der Landesregierung, sie folgte damals Kurt Beck. Die Wahlen 2016 und 2021 konnte sie klar für die SPD gewinnen. Die Ampelkoalition in Mainz arbeitet unter ihrer Führung geräuschlos. 2019 war Dreyer Intermims-SPD-Chefin.

Lesen Sie bei uns die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.