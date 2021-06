Nach zweitägigen Beratungen auf einem Online-Parteitag hat die Linkspartei ihr Programm für die Bundestagswahl beschlossen. Knapp 88 Prozent der gut 400 per Internet zugeschalteten Delegierten haben am Sonntag dem Papier zugestimmt. In dem Programm mit dem Titel „Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit“ wird unter anderem die Abschaffung der Schuldenbremse, eine Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Kosten, die Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 9,50 Euro auf 13 Euro sowie 500 Euro mehr Grundgehalt für Pflegekräfte gefordert. Die Linke will sich auch für eine Mindestrente von 1200 Euro einsetzen und tritt ein für einen Mietendeckel für ganz Deutschland. In der Klimapolitik hält die Linke ein Verbot von Inlandsflügen unter 500 Kilometer für sinnvoll.