Im Jahr 1999 eröffnet, soll der Lidl-Markt in der Edenkobener Luitpoldstraße abgerissen und neu gebaut werden. Hierzu ist die Stadt mit dem Einzelhandelsunternehmen und den beteiligten Behörden im Gespräch, um einen Bebauungsplan für das Gelände aufzustellen. Das berichtet Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU) auf Anfrage. Der Bauausschuss hatte sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst. Das Unternehmen teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass es kontinuierlich qualitativ und quantitativ ihr Filialportofolio entwickelt. Daher soll auch den Kunden in Edenkoben eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen geboten werden. Details möchte die Pressestelle aber nicht nennen, da es sich „hinsichtlich des Standorts derzeit noch in der Planungsphase“ befindet.