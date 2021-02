Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude im baden-württembergischen Neckarsulm sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Es gebe eine größere Einsatzlage. Die Explosion sei gegen 14.50 Uhr erfolgt. Der Ort des Geschehens liegt in einem Industriegebiet. Dort ist unter anderem der Discounter Lidl ansässig. Der Polizeisprecher äußerte sich nicht zu der Frage, ob das Handelsunternehmen von dem Vorfall betroffen war.