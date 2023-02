Lex Tyger Lobinger fehlt Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern beim Spiel am Freitagabend in Paderborn (18.30 Uhr, liveblog auf rheinpfalz.de). Der Vater des 23 Jahre alten Stürmers ist am Donnerstag nach langer Krankheit gestorben. 50 Jahre alt wurde Tim Lobinger, einst ein Weltklasse-Stabhochspringer. Lex Tyger Lobinger wird am kommenden Mittwoch 24 Jahre alt, seine ältere Schwester Fee sechs Tage später 29. Lex Tyger Lobinger kam vor der Saison von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Kaiserslautern. Beim 1:1 des FCK beim HSV erzielte der Angreifer das 1:1 vor 57.000 Zuschauern.