Lothar Fischer (TG Waldsee) hat beim Hallensportfest in Ludwigshafen einen Weltrekord aufgestellt. In der Altersklasse M85 erzielte er im Dreisprung 7,78 Meter. Der 1936 geborene Fischer sprang die Weite im fünften von sechs Versuchen. Der Senior aus Waldsee nimmt seit vielen Jahren an Senioren-Welt- und Europameisterschaften teil und hat in dieser Zeit bereits einige Rekorde aufgestellt.

Renate Kimmel (TSV Speyer) lief in 10,74 Sekunden europäische Bestmarke in der W80 über 60 Meter.