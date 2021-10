[Aktualisiert: 11.50 Uhr] Wegen mehrerer querstehender Lastwagen war am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr die Rheinbrücke Speyer für mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Anhänger eines Lastwagens durch starken Wind auf der Brücke umgekippt. Die dahinterfahrenden Lastwagen mussten abbremsen und kamen quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Um kurz vor 9 Uhr hatten Einsatzkräfte vor Ort den Anhänger geborgen, die Brücke konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden. Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. In Richtung Speyer habe es zunächst jedoch einen größeren Rückstau gegeben. Mehr zum Sturm lesen Sie in unserem Liveblog