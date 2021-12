In der Römerstraße in Otterstadt hat am späten Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Lastwagen gebrannt. Er war nach Angaben der Feuerwehr unter anderem mit Schrott beladen. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 23 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit rund 35 Kräften aus Otterstadt und Waldsee zum Brandort aus. Drei Wehrleute aus Altrip besetzten, wie in einem solchen Fall üblich, die dortige Einsatzzentrale. Der Einsatz war für die Kameraden aus Otterstadt, die noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt waren, gegen 1.30 Uhr beendet. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei aus Ludwigshafen nahm die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.