Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz trauert um seinen Vizepräsidenten Matthias Görgen. Wie der Verband am Sonntag auf seiner Internetseite informierte, ist der Landesjugendfeuerwehrwart und stellvertretender Bundesjugendleiter überraschend in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung in Saarbrücken verstorben.

„Die Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz und wir alle verlieren mit Matthias einen sehr wertvollen Menschen, der mit seiner ihm eigenen, freundschaftlichen Art das Miteinander im Feuerwehrwesen sehr bereichert hat und daher ganz besonders fehlen wird!“, schrieb Frank Hachemer, der Präsident des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz auf der Homepage.