Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz und andere Projekte der Wasserwirtschaft stellt das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium den Kommunen in diesem Jahr 110 Millionen Euro zur Verfügung, 30 Millionen mehr als 2021. Das sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag in Mainz.

Zudem wurden die Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft überarbeitet. Die Renaturierung von Gewässern könne statt mit bis zu 90 Prozent wie bisher sogar bis zu 100 Prozent gefördert werden. 70 Prozent seien es für Gutachten und Konzepte zu mehr Klimaschutz und Klimaresilienz in der Wasserwirtschaft. Die höhere Fördersumme sei für jedes der nächsten vier Jahre vorgesehen. Die Nachfrage aus den Kommunen sei groß, das Volumen der vorliegenden Anträge betrage 300 Millionen Euro. Allerdings seien im vergangenen Jahr nur 50 bis 60 Millionen Euro an Fördermitteln abgerufen worden, sagte Winfried Schreiber aus der Wasserwirtschaftsabteilung des Ministeriums. Ursache seien zum Beispiel pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten gewesen.