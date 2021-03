Im letzten Spiel der Gruppenphase der European League gewannen die Rhein-Neckar Löwen am Dienstagabend in der SAP-Arena mit 32:24 (17:13) gegen GOG Svendborg. Der Bundesligist stand vor der Partie bereits als Gruppensieger fest und verlor nur ein Spiel am grünen Tisch. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Löwen ab. Trainer Martin Schwalb schonte die Asse Uwe Gensheimer, Andy Schmid, Lukas Nilsson, Andreas Palicka und Albin Lagergren mit Blick auf das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Frisch Auf Göppingen. Jerry Tollbring warf acht Tore. Jannik Kohlbacher und Philipp Ahouansou kamen auf sieben Treffer.