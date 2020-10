Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag ihr zweites Bundesliga-Heimspiel gegen TuSEM Essen 33:27 (16:15). Überzeugend war der Auftritt aber nur phasenweise. Die Löwen hatten ganz schön viel Mühe mit dem Aufsteiger, die junge Mannschaft spielte couragiert mit, hatte spielerisch einiges zu bieten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich der Favorit dann entscheidend ab, hielt den Vorsprung sicher. Andy Schmid war wieder einmal auffälligster Akteur seiner Mannschaft. Trainer Martin Schwalb gab allen Spielern Einsatzzeiten. Am Donnerstag steht ja schon die Partie gegen Leipzig an.