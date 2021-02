Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League eine Niederlage am Grünen Tisch erlitten. Die Partie des Bundesligisten beim nordmazedonischen Klub RK Pelister Bitola wurde mit 0:2-Punkten und 0:10-Toren gegen die Löwen gewertet. Das gab der europäische Verband (EHF) bekannt. Grund dafür: Die Löwen waren wegen der Corona-Pandemie am vergangenen Dienstag nicht nach Nordmazedoinien gereist, weshalb sie laut EHF schuldhaft an der Spielabsage sind. Konsequenzen hat die Niederlage nicht, die Löwen standen schon vorher als Sieger der Gruppe D fest.

Nach Informationen der RHEINPFALZ wird Kreisläufer Jesper Nielsen die Löwen am Ende der Saison verlassen und zum dänischen Spitzenklub Aalborg wechseln. Der Vertrag des Schweden läuft am 30. Juni aus.