Nationalspieler Patrick Groetzki wird dem Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wegen einer Bänderverletzung am Fuß mehrere Wochen fehlen. Der Rechtsaußen knickte im Training um und fällt vorerst aus, teilte der Tabellendritte wenige Stunden vor dem Topspiel beim Zweiten SG Flensburg-Handewitt am Donnerstagabend (19 Uhr) mit. Zur genauen Ausfallzeit Groetzkis machten die Löwen keine Angaben. Dennoch könnte auch die mögliche Olympia-Teilnahme des 31-Jährigen in Gefahr geraten: Ende Juni nimmt die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung für das Turnier vom 23. Juli bis 8. August in Tokio auf.