Den Rhein-Neckar Löwen ist im dritten Pflichtspiel innerhalb von sechs Tagen die Kraft ausgegangen. Die Badener verloren deshalb am Ostersonntag das Bundesliga-Duell bei der HSG Wetzlar 32:34 (15:18) und verpassten die Möglichkeit, nach Punkten am SC Magdeburg vorbei auf den dritten Tabellenplatz zu klettern.

„Das ist eine Riesenenttäuschung“, sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Der Nationalspieler sprach das Hauptproblem unumwunden an: „Das hat sich in der ersten Halbzeit schon angedeutet. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht.“

In der Abwehr fehlte den Löwen die Spritzigkeit, weshalb es den Wetzlarern immer wieder gelang, Tore über die Zweite Welle zu erzielen. Zudem nutzten die Mittelhessen die technischen Fehler im Angriff der Löwen gnadenlos mit Toren über den Gegenstoß aus. Nach einem guten Beginn und einer 5:3-Führung ließen die Schützlinge von Martin Schwalb nach, gerieten bis zur Pause 15:18 in Rückstand und lagen eine Viertelstunde vor dem Ende 23:28 zurück. In der Schlussphase kämpften die Badener um den Anschluss, kamen aber erst in der Schlussminute auf zwei Treffer heran.