Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga einen schmerzhaften Rückschlag einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb verlor am vierten Spieltag in der SAP Arena gegen den SC DHfK Leipzig 23:28 (12:16) und verlor dadurch die Tabellenführung. Der erste richtige Härtetest der Saison verlief ernüchternd. Die Leipziger waren die bessere Mannschaft, nutzten die Fehler der Löwen effektiv aus und ließen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als die Löwen zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell auf 14:16 herankamen (32.). Bester Werfer der Löwen war Uwe Gensheimer mit sieben Treffern, aber der Kapitän schlich wie seine Kollegen nach dem Schlusspfiff enttäuscht vom Feld.