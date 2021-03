Die Rhein-Neckar Löwen haben das Viertelfinale in der European League erreicht. Die Mannschaft von Martin Schwalb genügte Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice ein 27:27 (14:12). Das Hinspiel eine Woche zuvor in Kroatien hatten die Badener bereits 27:25 für sich entschieden.

Beim ersten Spiel im SNP Dome, einer Großsporthalle in Heidelberg, waren die Löwen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen, weil sie im eigenen Angriff zu viele Fehler einbauten. Nach der 14:12-Führung nach 30 Minuten drohte den Badenern beim 18:19 (43.) das Ausscheiden, ehe Spielmacher Andy Schmid das Ruder an sich riss und mit sechs Toren für einen 24:21-Vorsprung sorgte. Der Zwischenspurt reichte zum Weiterkommen.

Bester Werfer der Badener war Jerry Tollbring mit sieben Treffern.