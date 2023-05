Die Polizei in Karlsruhe hat nach dem Zweitliga-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor. Gleichwohl habe die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Karlsruhe bei der Anreise der Gästefans mehrere Identitäten feststellen müssen, nachdem Böller und Rauchtöpfe gezündet und Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen worden seien. Platzverweise und Ermittlungsverfahren seien die Folge gewesen. Auch nach dem Spiel hätten Ermittlungsverfahren eingeleitet werden müssen. So hätten Fans des mit 2:0 siegreichen Karlsruher SC versucht, Busse mit Unterstützern des 1. FC Kaiserslautern anzugreifen. In der Folge sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Personen beider Fanlager gekommen. Eine weitere Eskalation habe jedoch verhindert werden können. Im Stadion selbst habe es bis auf den „massiven Abbrand von pyrotechnischen Geräten im Gästeblock“ überwiegend keine Besonderheiten gegeben.