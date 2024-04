Ob und wie stark der Verkehr am Samstagnachmittag auf der K40 zwischen Hochstadt und Offenbach behindert wurde, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Jedenfalls bewies sich ein 27-jähriger Motorradfahrer als Retter in der Not – für eine Schildkröte, die dabei war, die Fahrbahn zu überqueren. Die Polizei nahm das Tier in Obhut. Es wartet nun im Tierheim auf seine Eigentümer, die die Polizei bittet, sich bei ihr unter Telefon 06341 2870 zu melden.