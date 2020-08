[Aktualisiert: Sontag, 18 Uhr] Am Samstag, 20 Uhr, hatte Schulleiter Ronny Wolf erfahren, dass es in der zwölften Jahrgangsstufe des Hans-Purrmann-Gymnasiums wenige Tage nach Schulstart einen Corona-Fall gibt. „Circa eine Stunde später konnten wir dem Gesundheitsamt Germersheim, welches uns informiert hat, die Kontaktliste aller möglichen Kontaktpersonen überreichen“, so Wolf. Dass sich der Betroffene im schulischen Umfeld angesteckt hat, schließt er aus. Alle Zwölftklässler wurden gebeten, zu Hause zu bleiben. Spätestens am Montag würden die vom Gesundheitsamt tatsächlich als Kontaktpersonen Identifizierten zu einem Test aufgefordert. Laut Wolf müssen wohl ein Großteil der Stufe und circa zehn Lehrkräfte getestet werden. „Eine Schulschließung ist aber in der aktuellen Situation keine Option.“ Für die Lehrer seien Vertretungen organisiert worden. Er hoffe, auch für die Zwölftklässler möglichst bald den Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu können. Die Stadtverwaltung Speyer will am Montag „mit dem Gesundheitsamt abklären, ob und wie wir als Stadt dabei unterstützen können“, so Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Kurz vor den Sommerferien hatte es am Purrmann-Gymnasium schon den Corona-Fall einer Zehntklässlerin gegeben.