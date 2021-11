Die kommunale Kita Sternenstaub in Edenkoben ist wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen. Das teilt die städtische Beigeordnete Charmaine Beyer mit. Die Maßnahme sei vom Gesundheitsamt angeordnet worden, da bei zwei Mitarbeitern Schnelltests positiv waren, die sie wegen Symptome am Wochenende selbst und später im Testzentrum gemacht haben. Das Ergebnis der nachgeschobenen PCR-Tests liege noch nicht vor. „Da zwei Mitarbeiter betroffen sind, wird hier laut dem Gesundheitsamt von einem Corona-Ausbruch und nicht von einem Corona-Fall gesprochen“, erklärt Beyer. In der Einrichtung werden 50 Mädchen und Jungen betreut. Alle Kinder, die am Freitag in der Kita waren und somit letztmalig mit den Betroffenen in Kontakt waren, machen am Mittwochvormittag einen PCR-Test.