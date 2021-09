Der Streit zwischen der Witwe des 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl und der Bundesregierung eskaliert: In einer Stellungnahme zur Konstituierung der „Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung“ in Berlin kündigt Maike Kohl-Richter juristische Schritte an. Zudem gehe sie mit einer privaten Helmut-Kohl-Stiftung „eigene Wege“.

Die Gründung eines Vereins mit dem Namen „Helmut-Kohl-Stiftung“ geht aus einer Veröffentlichung des zuständigen Registergerichtes vom Montag hervor. Unter dem Eintrag VR61400 wird als Sitz des Vereins die Adresse des Kohl-Bungalows in der Marbacher Straße in Ludwigshafen-Oggersheim angegeben. Dort lebt nach wie vor Maike Kohl-Richter, die zweite Ehefrau und Alleinerbin Helmut Kohls.

Kohl-Richter hatte schon am 5. Mai in einer elfseitigen Stellungnahme scharfe Kritik an der Gründung einer „Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung“ durch den Bundestag geübt. Kohl-Richters Freiburger Anwalt Stefan Wieser teilte in einer siebenseitigen Reaktion auf die Konstituierung der Bundesstiftung am Dienstag mit: Die Alleinerbin des Altbundeskanzlers werde „ihre Rechtspositionen (...) verteidigen und gegen die staatliche Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung juristisch vorgehen“.