In dem Rechtsstreit um die Tonbänder mit den Memoiren von Altkanzler Helmut Kohl hat dessen Witwe Maike Kohl-Richter am Donnerstag am Bundesgerichtshof einen wichtigen Teilerfolg errungen: Kohls früherer Ghostwriter, ein Kölner Journalist, muss mitteilen, wo die Kopien der Tonbänder geblieben sind, die er nach eigener Aussage anfertigte. Die Anwälte des Journalisten teilten mit, ihr Mandant schließe nicht aus, in dem Fall auch das Bundesverfassungsgericht oder den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg anzurufen.

