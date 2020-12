Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag an der Einmündung In den Birken zur Steinhalderstraße ereignete. Dort hatte laut Polizei ein 65-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen den 88 Jahre alten Radfahrer aus Hinterweidenthal übersehen. Der Fahrradfahrer wurde erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Kleinbus mehrere Knochenbrüche. Er wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Pirmasens gebracht.