Kurz nach Beginn des neuen Schuljahrs ist eine Klasse des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau wieder unter Quarantäne gestellt worden. Das hat die Schule auf ihrer Internet-Seite mitgeteilt. In einer der sechsten Klassen sei ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden, schreibt Schulleiterin Dagmar Linnert in der Mitteilung vom Samstag.

Laut dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung war der Schüler am vergangenen Mittwoch zuletzt in der Schule und hatte danach Symptome entwickelt. Insgesamt seien 51 Personen unter Quarantäne gestellt worden: Die Mitschüler, 13 Lehrkräfte und die Eltern der Kinder. Diese Personen würden getestet, mit dem Ergebnis werde am Mittwoch gerechnet.

Für den Rest der Schule geht laut Linnert der Unterricht weiter.

