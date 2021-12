In ihrem Heimatort Bad Münstereifel ist die in Deidesheim bekannte Kinderbuchautorin Elke Andersen im Alter von 78 Jahren gestorben.

Bürgermeister Manfred Dörr würdigte Elke Andersen als eine äußerst engagierte Pädagogin, die sich sowohl in Bad Münstereifel als auch in Deidesheim, wo sie sich wegen ihrer Pfälzer Wurzeln gerne aufhielt, große Verdienste erworben und wertvolle Spuren hinterlassen habe. Ihre Liebe galt vor allem den Kindern. So organisierte sie lange Jahre in Bad Münstereifel das Kinderfest „Von Tor zu Tor“, in Deidesheim verfasste sie das Kinderbuch „Deidesheimer Geschichte(n) mit Julia und Max“. In dem 66 Seiten starken Buch erkunden die Kinder ihre Heimatstadt und erfahren viele interessante, kindgerecht erzählte Dinge über Deidesheim. Zusammen mit ihrem Mann Heiko brachte Elke Andersen Grundschülern und Kindergartenkindern ehrenamtlich und unentgeltlich in zahlreichen Veranstaltungen Besonderheiten ihrer Heimat näher. 2013 wurde sie in Bad Münstereifel in Anerkennung ihres langjährigen, ehrenamtlichen Engagements im sozialen und kulturellen Bereich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.