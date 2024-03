An den 23. März 2024 wird man sich in Annweiler wohl noch lange erinnern. Es ist jener Tag, an dem die AfD einen Auftritt ihres Bundesvorsitzenden plante, den die Stadt verhindern will. Es ist jener Samstag, für den zwei Südpfälzer Vereine zu einer Gegendemo aufgerufen haben. Ob diese nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt zugunsten der Stadt stattfinden wird, ist gerade in Klärung. Sie wäre aber nicht die einzige Demo an diesem Tag in der Trifelsstadt. Denn der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Landau-SÜW ruft für jenen Samstag zu „Kidical Mass“ – einer Kinder-Fahrrad-Demo – in Annweiler auf. Der ADFC will damit seine Forderung nach einem professionellen Radkonzept für die Stadt unterstreichen. „Für Kinder und Jugendliche fühlt es sich gefährlich an, in Annweiler mit dem Rad unterwegs zu sein. Schulwege müssen sicher werden“, sagt Vorsitzender Michael Schindler.

Um 14 Uhr werde es eine Infoveranstaltung auf dem Rathausplatz vor der Stadtkirche geben. Zentraler Bestandteil der angemeldeten Versammlung sei danach eine Kinder-Fahrrad-Demo auf Neben- und Hauptstraßen vorbei an den Schulen der Stadt. Eltern, Kinder und Interessierte sind zu dieser Gemeinschaftsfahrt eingeladen, so die Kreisgruppe des ADFC. Fahrräder mit und ohne Anhänger sowie Laufräder seien geeignete Fahrzeuge dafür. Die Strecke sei 2,5 Kilometer lang, informiert Schindler und ergänzt: „Wir werden polizeilich begleitet und geschützt.“ Der Abschluss der etwa zweistündigen Veranstaltung werde dann wieder auf dem Rathausplatz sein. Dort gebe es Spiele, Eis, Kaffee und Kuchen sowie Zeit für Gespräche.

Info

Weitere Infos gibt’s bei Michael Schindler per E-Mail an kv.landau@adfc-rlp.de