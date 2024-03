Am 23. März plant die AfD einen „Bürgerdialog“ mit Parteichef Tino Chrupalla im Hohenstaufensaal in Annweiler. Die Stadt will diesen verhindern und hat der Partei nachträglich eine Absage für die Veranstaltung erteilt. Ob diese rechtlich Bestand hat, wird aktuell vom Verwaltungsgericht Neustadt geprüft. Eine Entscheidung liege noch nicht vor, werde aber wahrscheinlich im Laufe der Woche getroffen, so Medienreferentin Helga Klingenmeier.

In jedem Fall soll mit einer Demonstration am gleichen Tag Flagge gezeigt werde. Für Samstag, 23. März, von 12 bis 16 Uhr ist in Annweiler eine Veranstaltung mit dem Titel „Trifelsland bleibt bunt statt blaubraun“ angemeldet, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt. Anmelder ist der Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz. Wie dessen Koordinator Björn Eisenmann berichtet, veranstaltet ToM die Demonstration gemeinsam mit den Omas gegen Rechts Landau. Die Organisatoren rechnen mit 300 Teilnehmenden, so die Kreisverwaltung. Einzelheiten zu der Versammlungsfläche und zu den Sicherheitsauflagen seien noch in Klärung, sagt Sprecherin Jennifer Back.

Bereits eine Woche zuvor wird es in Annweiler eine Kundgebung mit dem Titel „Annweiler bekennt Farbe“ geben. Für Samstag, 17. März, rufen 20 Organisationen gemeinsam zu dieser Veranstaltung für Demokratie, Solidarität und Vielfalt auf. Von 14 bis 15 Uhr werden auf dem Rathausplatz mehrere Redner auftreten. An jenem Tag erwarten die Organisatoren 200 bis 300 Teilnehmende.