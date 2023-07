In Idar-Oberstein soll am Montagabend ein junger Mann ein zwölfjähriges Kind mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei mittelt, erlitt das Kind leichte Stichverletzungen am Bauch und an der Hand. Als Tatverdächtiger sei ein 21-Jähriger ermittelt worden. Über die Hintergründe des Vorfalls sei noch nichts bekannt.