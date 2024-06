Ein 52-Jähriger soll in Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) seine 34 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilt, hatte der sechsjährige Sohn des Opfers seine tote Mutter am Morgen gefunden. Ermittlungen hätten zu dem tatverdächtigen US-Amerikaner geführt. Die Polizei nahm den Mann in Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) am Nachmittag widerstandslos in einer angemieteten Wohnung fest. Sie geht von einer Beziehungstat aus. Aus ermittlungstaktischen Gründen mache man derzeit keine weiteren Angaben zur Tat, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Tote werde obduziert. Das Kind befinde sich in Sicherheit.

