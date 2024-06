Ein Sechsjähriger hat am Sonntagmorgen seine Mutter in einer Wohnung in Reichenbach-Steegen tot aufgefunden. Ihr Ehemann steht im Verdacht, für die Tat verantwortlich zu sein. In der Gemeinde sind die Menschen tief betroffen.

Gegen 7.15 Uhr sei der Notruf eingegangen, wie die Polizei berichtete. Der Junge hatte sie selbst verständigt, nachdem er seine 34-jährige Mutter in der Wohnung gefunden hatte. Aus ermittlungstaktischen