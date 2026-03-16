Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen, wurde die Wohnung des 25 Jahre alten Ludwigshafeners am Donnerstag vergangener Woche durchsucht; der Verdacht: Handel mit Kokain in nicht geringen Mengen. Gefunden worden seien ein Kilo Haschisch und drei Kilo Marihuana sowie über 3000 verschreibungspflichtige Tabletten und eine totalgefälschte französische Identitätskarte (entspricht ungefähr dem deutschen Personalausweis). Die Polizei stellte die Beweismittel sicher.

Der Verdächtige habe „erheblichen Widerstand“ geleistet. Er sei verhaftet und am Tag danach dem Haftrichter vorgeführt worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.