Mainz/Wascheid. Rheinland-Pfalz erweitert sein Netz an Kerosin-Messstellen. Wie das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte, wird die Luftmessstation in Wascheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit einem Kohlenwasserstoffdetektor ausgestattet, der „feinste Kerosin-Rückstände“ nachweisen könne.

Damit verfügt das Land über vier Messstellen, die erfassen können, ob und wie viel Kerosin aus Treibstoffschnellablässen von Flugzeugen auf den Erdboden gelangt. Diese „Fuel Dumpings“ sind nötig, wenn eine Maschine aus Sicherheitsgründen vorzeitig landen und dafür ihr Gewicht verringern muss. Die anderen Stationen stehen in Leisel (Kreis Birkenfeld), Dunzweiler (Kreis Kusel) und auf dem Hortenkopf (Kreis Südwestpfalz). Kritiker führen an, über Rheinland-Pfalz werd besonders viel Kerosin abgelassen und befürchten negative Auswirkungen auf Mensch und Natur.