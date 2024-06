Das blutige Ereignis vom Freitag wird die Menschen in Mannheim weiter beschäftigen. Ein breites Bündnis lädt nach Angaben der Stadt am Montag um 17 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz im Quadrat G1 ein, „um dem Entsetzen und der Trauer über das Geschehene Ausdruck zu verleihen“. Bei einem Messerangriff waren sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden, der Angreifer wurde von einem Polizisten niedergeschossen. Oberbürgermeister, Gemeinderatsfraktionen und Religionsgemeinschaften wollen ein Zeichen für den Frieden in der Stadt und den Wunsch nach Zusammenhalt setzen, wie es weiter heißt. Im Anschluss an eine Rede von OB Christian Specht (CDU) wird es ein interreligiöses Friedensgebet geben. „Die ganze Stadtgesellschaft ist eingeladen, gemeinsam deutlich zu machen, dass wir Gewalt niemals akzeptieren und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft von niemandem und keinem Gedankengut zerstören lassen“, so der Text in der Ankündigung.