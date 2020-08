Das Personal an Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz kann sich nach den Sommerferien freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt das Land, teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Montag mit. Das freiwillige Angebot ergänze die bestehende Teststrategie des Landes wie etwa anlassbezogene Testungen oder auch Reihentests an einzelnen Schulen und Kitas.

In Verhandlungen zwischen dem Ministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung wurden Corona-Anlaufstellen festgelegt, die diese kostenlosen Testungen anbieten. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Kaiserslautern sind dies laut Kreisverwaltung folgende: Enkenbach-Alsenborn, Praxis Rolf Dietzel und Kollegen; Hochspeyer, Praxis Christiane Wittkopf und Julian Müller; Kaiserslautern, Praxis Regina Mayer-Berger und Praxis Kirsten Höhn; Otterbach, MVZ am Hang und Landstuhl, Praxis Rainer Schneider. Die Adressen der entsprechenden Corona-Ambulanzen oder der dafür vorgesehenen Arztpraxen sind im Internet zu finden.

Zudem weist das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung darauf hin, dass im Testzentrum Schwedelbach keine freiwilligen, kostenlosen Testungen für Lehrer und Erzieher durchgeführt werden.