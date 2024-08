Die Belegschaft des Automobilzulieferers Borg Warner darf aufatmen. Wie der SWR am Freitag berichtete, haben sich Geschäftsführung, Gewerkschaft und Betriebsrat nun geeinigt und den Mitarbeitern nun ein konkretes Modell zum geplanten Stellenabbau am Standort Kirchheimbolanden präsentiert. Demnach könne der Prozess ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne gehen, da den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so genannte Freiwilligenprogramme und Altersteilzeitmodelle angeboten werden sollen. Fast zwei Jahre hätten die Verhandlungen gedauert, ehe nun ein Ergebnis präsentiert werden konnte, mit der beide Seiten leben können.