Für die Galeria-Filiale in Speyer ist die Zukunft unsicherer denn je. In einer E-Mail vom Dienstag informierte der Onlinehändler buero.de, dass ein Verhandlungstermin mit dem Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof „überraschend kurzfristig“ abgesagt wurde.

Ende Oktober hatte Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Buero.de hatte daraufhin Interesse an 47 Filialen der Kaufhauskette gezeigt. Laut einem Medien-Bericht sind darunter auch die Filialen in Speyer, Bad Kreuznach und Heidelberg.

Mehr zur aktuellen Entwicklung und zur Zukunft der Filiale in Speyer lesen Sie hier.