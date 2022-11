Für die Galeria-Filiale in Speyer ist die Zukunft unsicherer denn je. Ein Termin mit einem übernahmewilligen Onlinehändler ist geplatzt.

In einer Pressemitteilung vom Dienstag informiert der Onlinehändler buero.de, dass ein Verhandlungstermin mit dem Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof „überraschend kurzfristig“ abgesagt wurde. Begründet worden sei die Absage vom Büro des Insolvenzverwalters damit, dass Galeria Karstadt Kaufhof keine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen wolle. Diese habe buero.de vorgeschlagen. Darin sollte festgelegt werden, dass „beide Parteien Vertraulichkeit über die zu führenden Gespräche vereinbaren“. Laut buero.de wollte Galeria allerdings, dass nur der Onlinehändler zur Verschwiegenheit verpflichtet wird.

Nur wenige Kaufhäuser sollen übrig bleiben

Ende Oktober hatte Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt und erhebliche Einschnitte angekündigt. Von den aktuell 131 Kaufhäusern sollen nur wenige übrig bleiben, vor allem Filialen in kleinen und mittelgroßen Städten könnte die Schließung drohen. Das stärkt die Befürchtungen um den Speyerer Standort in der Maximilianstraße, der eher zu den kleinen Kaufhof-Häusern gehört.

Buero.de hatte daraufhin Interesse an 47 Filialen der Kaufhauskette gezeigt. Laut einem Bericht der „Bild“ sind darunter auch die Filialen in Speyer, Bad Kreuznach und Heidelberg. Am Dienstag äußerte buero.de nun den Verdacht, die Absage des ursprünglich für den 14. November anberaumten Verhandlungstermins diene dazu, die Verhandlungen über die Übernahme der 47 Filialen schon vor ihrem eigentlichen Beginn scheitern zu lassen. Der Onlinehändler teilte zugleich mit, an seinen Übernahmeplänen festzuhalten.

Entscheidung soll im Januar fallen

Gegenüber der RHEINPFALZ hat Galeria Karstadt Kaufhof am Dienstag bestritten, die Gespräche mit buero.de von vornherein scheitern lassen zu wollen. Man werde mit allen Interessenten sprechen, das gelte ausdrücklich auch für buero.de, teilte der Konzern mit. Allerdings gebe es bislang keine Einigung über die Regelungen zur Vertraulichkeit zwischen der Warenhauskette und dem Onlinehändler.

Galeria betonte zugleich, dass derzeit noch nicht feststehe, welche Häuser geschlossen werden. Man gehe aber davon aus, dass dies im kommenden Januar entschieden werde.