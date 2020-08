In dem Video zu seinem Song „Unterwegs“ hat der Ludwigshafener Rapper Apache 207 es bereits angekündigt – Jetzt ist es offiziell: Der 22-Jährige geht 2021 auf Tour und hat jetzt die genauen Termine bekannt gegeben. Wer den singenden Indianer live erleben möchte, muss jedoch schnell sein. Im vergangenen Jahr waren die Tickets des „Roller“-Interpreten innerhalb von wenigen Minuten restlos ausverkauft.

Foto: Instagram/@apache_207

Tour-Absage wegen Corona

Die Vorfreude auf die Konzerte hielt jedoch nicht lange. Anfang des Jahres musste die für April geplante Tour coronabedingt abgesagt werden. Die Kartenpreise wurden erstattet. Lange war nicht klar, ob und wann der selbst ernannte „Miroslav Klose des Deutschrap“ seine Konzerte geben würde. Ende Juli veröffentlichte Apache 207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, dann sein Debütalbum „Treppenhaus“. Darunter auch den Song „Unterwegs“, in dessen Video er seinen Tour-Bus vor die SAP-Arena zieht. Schon im Video sieht man den Musiker, wie er die Zahl 2021 auf den Bus schreibt.

13 Konzerte ab Januar

Mittlerweile stehen die genauen Termine der 13 Konzerte fest. Starten soll die Tour am 7. Januar in Köln. Den Tour-Abschluss gibt der Rekord-Rapper in der SAP-Arena am 13. Februar. Der Kartenverkauf für die Tour 2021 startet heute ab 16 Uhr auf eventim.de.

Auf seinem Instagram Profil äußern sich nun einige Fans skeptisch, ob die Tour diesmal nicht auch wegen einer zweiten möglichen Corona-Welle abgesagt werden wird. „Wir haben für den Spätsommer bereits Hallen geblockt. Wenn Januar nicht klappen sollte, sehen wir uns im August/September“, schreibt Apache dazu auf seinem Instagram-Profil.