Etliche Menschen, die am Freitag in den Urlaub oder zu Verwandtenbesuchen aufgebrochen sind, sind durch Staus zeitweise gebremst worden. „Wir haben ordentlich Reiseverkehr“, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC am Freitag in München.

Vor allem in Baden-Württemberg gebe es viele Staus auf den Autobahnen, im Norden sei vor allem die A1 betroffen. Viele Menschen seien vor allem Richtung Süden unterwegs, hieß es weiter. In den kommenden beiden Tagen - also am Samstag und Ostersonntag - dürfte es nach Einschätzung der ADAC auf den Autobahnen ruhiger zugehen. Erst am Montag, wenn für viele das lange Osterwochenende zu Ende geht, rechnen die Experten wieder mit dichterem Verkehr und mehr Staus.