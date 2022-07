Die drei Bewerberinnen um das Amt der 84. Pfälzischen Weinkönigin stehen nach einer Vorauswahl fest und sie kommen aus Neustadt und Bad Dürkheim. Zur Wahl am 7. Oktober 2022 (19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr) stellen sich in diesem Jahr: Lea Baßler, die Weinprinzessin aus Bad Dürkheim. Die 22-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Nicht weit zur Wahl im Neustadter Saalbau werden es Sandra Eder (22) und Lea Lechner (20) haben. Eder war 2018 und 2020 Mussbacher Weinprinzessin und belegt einen Dualen Studiengang in Geisenheim. Lechner war die Diedesfelder Weinprinzessin von 2017 bis 2019. Sie ist gerade dabei, ihre Winzerausbildung abzuschließen. Ab Herbst beginnt sie am Weincampus Neustadt ihr Studium Weinbau und Önologie.

Für den Wahlabend gibt es ein neues Konzept. Nach der Krönung geht es erst richtig los. Wie der Veranstalter Pfalzwein mitteilt, ist der Abend nach der Krönung noch lange nicht vorbei. „In diesem Jahr wird das #teampfalz gebührend gefeiert. Alle Besucher des Saalbaus erwartet eine After-Show-Party mit Spitzen-DJ und ausgewählten Pfalzweinen an der Bar“, teilt der Veranstalter mit. Außerdem werden die 83. Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke und die beiden Prinzessinnen Sabina Kobek und Laura Wessa nicht nur die Krone weiterreichen, sondern den Abend auch begleiten. Moderiert wird der Abend von der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Janina Huber aus Bad Dürkheim.

Karten



Tickets können bereits jetzt optioniert werden bei der Tourist-Information Neustadt an der Weinstraße - Kerstin Ehrich, Tel. 06321-926856 oder kerstin.ehrich@neustadt.eu