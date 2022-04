In der Nacht auf Donnerstag fährt ein Panzer durch die Südpfalz. Der Schwertransport ist von Karlsruhe aus über die A65 und die B38 nach Bad Bergzabern unterwegs. Das gepanzerte Fahrzeug wird nicht auf einem Anhänger verladen, sondern fährt mit Gummipolstern und eigenem Antrieb. Wie die Bundeswehr in Bad Bergzabern auf Anfrage der RHEINPFALZ informiert, hat der Transport nichts mit den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine zu tun. Laut Oberstleutnant Wolfgang Eder, Leiter des Elektronikzentrums der Bundeswehr, soll der Panzer neben anderem Großgerät beim Tag der offenen Tür der Bundeswehr im Juli in der Kurstadt ausgestellt werden. Da es aktuell schwierig sei, Schwerlaster zu bekommen, werde der Panzer ausnahmsweise auf eigenen Ketten fahren. Der nächtliche Transport jetzt sei ein Probelauf, um zu sehen, ob das Gefährt überall durchkomme. Der Panzer fahre von Karlsruhe nach Bad Bergzabern, bleibe dort etwa eine Stunde und fahre dann wieder zurück. Pro Strecke rechnet Eder mit zwei bis drei Stunden Fahrtzeit. Es handele sich um das aktuelle Modell des Kampfpanzers Leopard, das etwa 50 Tonnen Gewicht habe. Die Polizeiinspektion Landau begleitet den Schwertransport mit ein bis zwei Fahrzeugen, wie diese auf Nachfrage berichtet.