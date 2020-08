Am Montag kühlt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunehmend ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 18 und 24 Grad. In der Nordhälfte ist es meist stark bewölkt. Ab und an kann es schauern. Vom Saarland bis zur Pfalz bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei mit einigen Auflockerungen. Die Nacht zum Dienstag bleibt trocken und wolkig bei Tiefstwerten von 13 bis 8 Grad.

Am Dienstag ist es teils wolkig, teils heiter. Im Norden kann es etwas regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad. Am Abend ist im Nordwesten teils mit starken Böen zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch sind weiterhin Wolken am Himmel. Örtlich kann es etwas regnen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad. Auch in der Nacht sind stürmische Böen möglich.