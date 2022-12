Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Juri Knorr (22) um drei Jahre verlängert – bis 2026. Der Spielmacher spielt seit Sommer 2021 für den zweimaligen deutschen Meister und Pokalsieger von 2018. Im Löwen-Trikot hat der 22-Jährige den nächsten Schritt in seiner bisher schon beeindruckenden sportlichen Entwicklung gemacht und gehört aktuell zu den erfolgreichsten Angriffsspielern in der Bundesliga. „Mit der Verlängerung von Juris Vertrag haben wir einen weiteren Meilenstein in unserer Personalpolitik setzen können. Juri hat sich hier bei uns fantastisch entwickelt und wir freuen uns riesig darüber, dass er diese Entwicklung mit den Löwen fortsetzen möchte“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Juri selbst kommentiert seine Entscheidung pro Löwen wie folgt: „Ich bin einfach glücklich über die aktuelle Situation bei den Löwen und freue mich auf die nächsten Jahre hier. Ich glaube, dass wir eine starke Mannschaft haben, mit der es möglich ist, uns wieder nachhaltig oben zu etablieren. Außerdem bin ich dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen von Sebastian. Deshalb habe ich meinen Vertrag verlängert.“ Trainer Sebastian Hinze sieht die Vertragsverlängerung seines Spielmachers genauso positiv: „Das ist eine ausgezeichnete Nachricht, über die wir uns bei den Löwen nur freuen können.“ Juri Knorr kam 2021 von GWD Minden zu den Rhein-Neckar Löwen. In Minden reifte er vom Sommer 2019 an trotz seines jungen Alters zu einem gestandenen Bundesliga-Profi, zählte bald zu den unumschränkten Führungsspielern und feierte sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. In seiner ersten Saison erzielte der Mann mit der Nummer zehn 87 Treffer selbst und bereitete 58 weitere direkt vor. Zudem sammelte er in der Abwehr 14 Steals – ein absoluter Top-Wert in der stärksten Liga der Welt. In der laufenden Saison geht Juri als Spielmacher in jeder Partie mit unverbrüchlicher Entschlossenheit voran und steht mit 106 Treffern nach 17 Spielen auf Rang drei der Torschützenliste. Zudem hat er 58 direkte Torvorlagen gesammelt: Nur vier Bundesliga-Spieler haben mehr vorzuweisen.